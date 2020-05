Mit Pistole unterwegs

Heilbronn.In der Nacht auf Sonntag streckten Insassen eines Mercedes während der Fahrt in Heilbronn eine Pistole und ein Gewehr aus dem Seitenfenster, so die Polizei am Montag.

Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Mercedes auf der Weinsberger Straße auffällig gefahren wurde. Als sich das Fahrzeug der Zeugin auf gleicher Höhe mit dem Mercedes befand, streckten die Insassen eine Pistole und ein Gewehr aus dem Seitenfenster. Eine daraufhin alarmierte Streife entdeckte das Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Etzelstraße. Als der Fahrer die Polizei erkannte, suchte er das Weite.

Die Flucht endete in einer Sackgasse. Dort wurden zwei 21 und 20 Jahre alte Insassen kontrolliert. Der mutmaßliche Fahrer flüchtete zu Fuß. Das Gewehr war keine echte Waffe, sondern ein Teil einer Wasserpfeife.

Bei der Pistole handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.05.2020