Mit Glas ins Gesicht geschlagen

Eppingen.Zur ärztlichen Behandlung in einer Augenklinik musste ein 27-Jähriger nach Auseinandersetzungen anlässlich eines Fußballspiels am Dienstagabend in Eppingen-Rohrbach (Landkreis Heilbronn) gebracht werden.

Wie es zu der Auseinandersetzung kam und wer begonnen hat, ist bislang unklar, da die Parteien gegensätzliche Angaben bei der Polizei machten.

Bekannt ist bislang, dass es schon während des Fussballspiels Rohrbach gegen Obergimpern unter anderem wegen umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern kam. Nach dem Abpfiff gab es laut Zeugen regelrechte Rudelbildungen und wechselseitige Körperverletzungen. Wieviele Beteiligte außer dem 27-Jährigen am Ende noch verletzt waren, ist unklar.

Die Verletzung des jungen Mannes soll durch einen Schlag mit einem Glas in sein Gesicht verursacht worden sein.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.10.2019