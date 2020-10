Mekka der „Memo Masters“

Heilbronn.Höchste Konzentration in Heilbronn: Nächstes Jahr kommen die besten Mentalsportler des Landes im Science Center experimenta zur Deutschen Gedächtnismeisterschaft „Memo Masters“ zusammen. Ob Zahlen, Begriffe, Bilder oder Daten – wer sich am schnellsten und besten viel merken kann, gewinnt. Bereits im Herbst können Schüler in der experimenta die Welt der Mentalsportler entdecken und ihr Gedächtnis trainieren.

Los geht es am 24. Oktober mit dem kostenlosen Gedächtnisworkshop „Lernen vom Profi“. Der international erfolgreiche Gedächtnissportler Christian Schäfer bringt den Kindern und Jugendlichen bei, wie sie sich innerhalb kürzester Zeit viele Zahlen, Bilder, Wörter oder Daten einprägen können. Das ist nicht nur hilfreich für Wettbewerbe, sondern erleichtert auch das Lernen für die Schule. Teilnehmen können alle acht- bis 17-jährigen Schüler.

Auf den Workshop folgen zwei Online-Trainings am 21. November und 12. Dezember.

Dabei lernen die Teilnehmer die Disziplinen Zahlensprint, Wörterlauf, Datensprint, Bilder und Vokabelsprint näher kennen und können ihre Fertigkeiten vertiefen. Kinder und Jugendliche, die Spaß am Gedächtnistraining und Interesse an einer Teilnahme bei den „Memo Masters“ haben, sollten sich außerdem den 23. Januar 2021 vormerken. Dann finden in der experimenta die Heilbronner Schüler-Gedächtnismeisterschaften in den Kategorien Schüler (acht bis zwölf Jahre) und Junioren (13 bis 17 Jahre) statt.

Die besten Mentalsportler aus beiden Kategorien qualifizieren sich direkt für die Memo Masters. Sie finden voraussichtlich im Herbst 2021mit internationaler Beteiligung in der experimenta statt.

Dort geht es dann in zehn Disziplinen um den Titel des deutschen Meisters sowie um den Sieg bei den German Memo Open. Die Gedächtnisathleten müssen sich zum Beispiel eine Vielzahl von gesprochenen Dezimalzahlen merken und wiedergeben oder möglichst viele Vor- und Nachnamen korrekt Gesichtern zuordnen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.10.2020