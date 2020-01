Mann schlägt Frau krankenhausreif

Bonfeld.Ein Streit eskalierte am Dienstagabend in einem Haus in Bonfeld (Landkreis Heilbronn).

Ein 39-Jähriger traktierte seine von ihm getrennt, jedoch noch in häuslicher Gemeinschaft lebende Ehefrau mit Schlägen und Tritten derart, dass sie schwere Verletzungen erlitt.

Der Frau gelang es gegen 19.45 Uhr zu Nachbarn zu flüchten, die den Rettungsdienst und die Polizei verständigten.

Der Tatverdächtige selbst entfernte sich von der gemeinsamen Wohnung. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Kinder der Familie, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben, wurden bei Verwandten untergebracht.

Im Zuge der Fahndung wurde der 39-Jährige in einem Heilbronner Stadtteil vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl, der am Mittwochnachmittag durch einen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt wurde.

Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

