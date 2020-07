Mann drohte, sich und seinen zweijährigen Sohn umzubringen

Heilbronn.Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Dienstagnachmittag am Klinikum Am Gesundbrunnen in Heilbronn. Hintergrund war, dass dort ein Mann drohte, sich und sein zweijähriges Kind umzubringen.

Die Polizei hatte zuvor Hinweise erhalten, die auf eine Misshandlung des Zweijährigen hindeuteten. Aus diesem Grund wurde der Beschuldigte am Dienstagnachmittag an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Er zeigte sich kooperativ und erklärte sich bereit, zu einer medizinischen Abklärung mit seinem Sohn in die Kinderklinik zu kommen.

Während der Untersuchung ergriff der 32-Jährige jedoch plötzlich eine Schere und drohte damit, sich umzubringen, fügte sich selbst einen Schnitt im Bereich des Handgelenks zu und deutete überdies auch die Tötung des Kindes an, um so die Klinik verlassen zu können.

Daher wurden weitere Polizeikräfte alarmiert. Nach kurzer Zeit wurde der 32-Jährige überwältigt, ohne dass andere Personen zu Schaden kamen. Aufgrund der Ereignisse wurde das Kind vom Jugendamt in Obhut genommen und in ärztliche Behandlung übergeben.

Der Beschuldigte wurde in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Heilbronn gebracht.

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen soll nun auch ermittelt werden, ob der Mann seinen Sohn körperlich misshandelt hat. Außerdem wurde er wegen des Verdachts der Geiselnahme dem Haftrichter vorgeführt, wie es abschließend in einem Bericht des Polizeipräsidiums und der Staatsanwaltschaft heißt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020