Lkw fuhr in Betonleitwand

Heilbronn.Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer kollidierte am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug auf der A 6 auf Höhe der Anschlussstelle Heilbronn-Untereisesheim mit der Betonleitwand der dortigen Baustelle. Gegen 6 Uhr kam der Lkw auf der dreispurigen Autobahn in Richtung Nürnberg nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelleitplanke. Der Fahrer lenkte vermutlich gegen, überfuhr drei Fahrstreifen und touchierte die rechte Betonleitwand. Im Anschluss kollidierte der Wagen nach dem erneuten Überfahren aller drei Fahrtstreifen ein zweites Mal mit der Mittelleitplanke. Durch die Kollision wurden die Betonleitwände auf den linken Fahrtstreifen der A 6 in Richtung Mannheim geschoben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.08.2020