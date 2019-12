Lesung am 18. Dezember

Heilbronn.Die Fernseh- und Radiomoderatorin Christine Westermann ist am Mittwoch, 18. Dezember, um 20 Uhr im Komödienhaus in der Reihe „Theater Spezial“ zu erleben. Im Gepäck hat sie zwei ihrer Bücher, die sich lange auf den Spitzenplätzen der Bestsellerlisten behauptet haben, weil sie sich auf humorvolle und selbstironische Weise mit Themen auseinandersetzen, die sonst eher unangenehme Gefühle wecken, aber jeden irgendwann treffen: Das Älterwerden und das Abschiednehmen. In „Da geht doch noch was“ begibt sich Westermann auf die spannende Reise in die Zukunft, die auch jenseits der 60 voller überraschender Wendungen sein kann. Für die Autorin ist die Vorfreude auf das, was kommt, größer als die Angst vor dem, was passieren könnte. In „Manchmal ist es federleicht“ erzählt sie mit Charme und Humor von großen und kleinen Verlusten, von freiwilligen und unvermeidlichen Abschieden. Zwei Bücher, die den Nerv einer ganzen Generation treffen.

