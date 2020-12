Lebensmittel-Lkw kippte um

Weinsberg.Ein mit Lebensmitteln beladener Lkw war am Montag gegen 8 Uhr auf der A 81 zwischen der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen und dem Weinsberger Kreuz in Richtung Würzburg unterwegs. Etwa 300 Meter vor dem Autobahnkreuz kam der Fahrer mit seinem Lkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ab. Im Bereich des Grünstreifens kippte der Lkw nach rechts um und blieb dort liegen. Der Fahrer wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die rechte Spur war nicht mehr befahrbar und wurde gesperrt. Für die Bergung des Lasters musste ein Kran anrücken. Während der Bergungsarbeiten wurde zusätzlich zur rechten Fahrspur auch der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Bergung dauerte bis in die Abendstunden an. Der Sachschaden war am Montag Abend noch nicht zu beziffern.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.12.2020