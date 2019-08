Lebendige und eindrucksvolle Schau

Heilbronn.Die Bundesgartenschau Heilbronn ist für das Land „bereits zur Halbzeit ein voller Erfolg“, sagte Tourismusminister Guido Wolf. „Aus Sicht des Tourismusministers ist die Buga eine lebendige, bunte und eindrucksvolle Werbung für Heilbronn, die Region Heilbronn-Franken und das ganze Land Baden-Württemberg.“

Zur Halbzeit haben 1,1 Million Besucher die kombinierte Garten- und Stadtausstellung gesehen. Damit liegt die Buga genau im Plan, um das Ziel von 2,2 Millionen Besuchern zu erreichen. Bei etwa 3500 Veranstaltungen seit der Eröffnungsfeier ließen sich die Besucher unterhalten, informieren oder zum Mitmachen animieren. 2300 Führungen sind bereits gebucht, bei denen sich allein 60 000 Besucher das Konzept und die Vielfalt beim Gang über das Gelände erklären lassen. Durchschnittlich verbringen die Besucher fünf bis sechs Stunden auf der Buga.

Überwältigend ist die Zahl der verkauften Dauerkarten. Statt der erwarteten 35 000 haben sich bis zur Halbzeit 90 821 Menschen für eine Dauerkarte entschieden. Oberbürgermeister Harry Mergel: „Wir hoffen natürlich, dass wir auch in der zweiten Halbzeit bei optimalen Rahmenbedingungen weiter von der Begeisterungswelle getragen werden.“

In der Vielfalt der mehr als 100 Ausstellungspunkte auf dem 40 Hektar großen Gelände begeistern die Besucher vor allem die gärtnerischen Bereiche in Hallen und im Freiland, der Holzsteg am Neckarufer aber auch die bionischen Holz- und Faserpavillons oder das Forum Heilbronn, in dem sich die Stadt als zukunftsweisende aufwärtsstrebende Kommune präsentiert. Hoch in der Besuchergunst liegen die Wassershows am Abend und das vielfältige Veranstaltungsangebot mit etwa 5000 Veranstaltungen von Musik, Sport im Park oder informativen Vorträgen. „Die Veranstaltungen haben zu einer starken dritten Säule neben der Garten- und der Stadtausstellung etabliert“, sagt Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn. Die Buga geht mit ihrem bisher einmaligen Konzept aus Garten- und Stadtausstellung neue Wege. Als Projekt der Stadtentwicklung hat sie den ersten Bauabschnitt des neuen Stadtquartiers Neckarbogen integriert. Eine ähnliche Kombination aus gärtnerischen Angeboten und Zukunftsthemen wie Wohnen, Mobilität und Digitalisierung gab es bisher auf keiner Bundesgartenschau. „Wir haben diese Experiment gewagt und bekommen nun die Bestätigung, dass es gelungen ist“, sagt Faas.

Auch für die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft, Lizenzgeberin und Gesellschafterin, ist die Heilbronner Buga ein Erfolg.

Jochen Sandner, Geschäftsführer de (Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft: „Mit Bundesgartenschauen werden integrierte Stadt- und Regionalentwicklungsprozesse angestoßen. Heilbronn hat dazu eine hervorragende Experitse geliefert.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019