Kontrolle über Pkw verloren

Würzburg.Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro kam es am Montagabend auf dem Paradeplatz. Hierbei wurden drei Autos total beschädigt.

Gegen 21.20 Uhr befuhr ein 20-jähriger mit seinem Audi die Domerpfarrgasse in Richtung Paradeplatz. Nach Angaben von mehreren Zeugen war das Aufheulen des Motors deutlich zu hören. Weiterhin nahmen die Zeugen Driftversuche wahr. Am Ende der Domerpfarrgasse bog beziehungsweise driftete der 20-jährige in die Hofstraße.

Karambolagen

Hier verlor er offensichtlich die Kontrolle über das Fahrzeug, da er links über den Bordstein fuhr und anschließend nach rechts ausbrach und dann fast ein parkendes Auto touchierte. Danach schlitterte er nach links und riss einen Betonpfosten um. Im Anschluss prallte er auf einen am Paradeplatz geparkten Skoda, von welchem er links abgewiesen wurde. Nun prallte er frontal auf einen links geparkten BMW. Diesen schob er drei Meter nach vorne, wo er zum Stehen kam. Der 20-jährige Fahrer wurde beim Unfall nur leicht am Arm verletzt. An dem fast neuen Skoda entstand ein Schaden von 30 000 Euro. An dem BMW von 2000 Euro. Der Schaden am Pkw des Unfallverursachers beträgt 15 000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei Fahrer eine Blutentnahme vorgenommen und der Führerschein sichergestellt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.06.2020