Katze aus misslicher Lage befreit

Lauffen.Polizeibeamte retteten am Mittwoch in Lauffen am Neckar eine Katze aus ihrer misslichen Lage. Gegen 18.30 Uhr rückte eine Polizeistreife zu dem Tier in Not aus. Als die Beamten dort ankamen, stellten sie fest, dass die Katze in der Kastenverkleidung eines Rolltores eingeklemmt war. fest. Zeugen berichteten, dass das Tier an dem Rolltor hinaufgeklettert und das Tor von einem Anwohner per Fernbedienung geöffnet worden war. Die Katze war in den Rolltorkasten gezogen worden und war dort eingesperrt. Um Schlimmeres zu verhindern, zog ein Zeuge den Stecker des Rolltors. Die zwei Polizisten zeigten daraufhin, dass sie auch einen Handwerksberuf hätten ergreifen können und demontierten die Blechverkleidung. Die Katze nutzte die Gelegenheit und sprang verschreckt, aber scheinbar unverletzt davon. Ein Opfer musste jedoch gebracht werden, so die Polizei in ihrem Pressebericht: Ein Uniformhemd wurde nämlich derart durch Schmutz, Öl und Fett verunreinigt, dass es auch nach einem Waschgang nicht mehr zu verwenden war.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020