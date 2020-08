Kassiererin verhindert Betrug

Goldbach.Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen forderte ein vermeintlicher Polizeibeamter aus Köln von einem Rentner Google-Play-Karten im Wert von 2000 Euro. Eine aufmerksame Kassiererin verhinderte den Erfolg des Betrugs.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und warnt eindringlich vor den immer wiederkehrenden Betrugsmaschen.

Am Montag um 13.30 Uhr erhielt ein Rentner aus Goldbach (Landkreis Aschaffenburg) den Anruf eines falschen Polizeibeamten aus Köln. Dieser verlangte nach kurzer Erklärung Google-Play-Karten im Wert von 2000 Euro.

Der Senior ahnte anfänglich einen möglichen Betrug, konnte jedoch durch die geschickte Überredung des vermeintlichen Polizeibeamten dazu bewegt werden, sich auf den Weg zu einem Supermarkt zu machen, um die gewünschten Karten zu beschaffen.

An der Kasse wurde jedoch eine Kassiererin wegen des hohen Geldbetrags aufmerksam und verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizei übernahm von der Polizei Aschaffenburg die weiteren Ermittlungen.

Warnung der Polizei

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Betrugsmaschen dieser Art und rät: Gutschein-Codes sind wie Bargeld zu behandeln. Sie sind auch ohne die Gutscheinkarte gültig. Übermitteln Sie diese daher nie am Telefon, so die Polizei: „Geben Sie niemals persönliche Informationen wie Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern etc. weiter. Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich jederzeit an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020