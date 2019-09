„Innovationsmotor im allerbesten Sinn“

Künzelsau.Mit der Einweihung des neuen Vorlesungs- und Hörsaalgebäudes und des neuen Institutsgebäudes sind die wichtigsten strategischen Weichenstellungen der nächsten Jahre für die weitere Entwicklung der Reinhold-Würth-Hochschule am Campus Künzelsau erfolgt.

Die Stiftung Würth ermöglicht damit den Dreiklang von Lehre, angewandter Forschung und Technologietransfer unter einem Dach. Nach 15 Monaten Bauzeit konnten die Erweiterungsbauten fertiggestellt und am Montag vom Stiftungsaufsichtsratsvorsitzenden der Würth-Gruppe, Professor Dr. Reinhold Würth, gemeinsam mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer an den Rektor der Hochschule Heilbronn, Professor Dr. Ing. Oliver Lenzen, und an den Vorstandsvorsitzenden der Innovationsregion Hohenlohe e.V. Thomas Philippiak übergeben werden.

„Mit den neuen Gebäuden gelingt es in idealer Weise, Hochschullehre und Forschung, Innovation und Unternehmertum an einem Ort zu vereinen. Diese Infrastruktur der kurzen Wege bietet hervorragende Rahmenbedingungen für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und den Unternehmen“, betonte die Wissenschaftsministerin in ihrem Grußwort. „Die Region ist geprägt von innovationsstarken Unternehmen. Dieser Hochschulstandort ist dabei ein wichtiger Bestandteil, denn hier entsteht ein Innovationsmotor im allerbesten Sinne“.

Die Stiftung Würth engagierte sich mit 17 Millionen Euro für den weiteren Ausbau der Hochschule. Die Erweiterungsbauten umfassen ein Vorlesungs- und Hörsaal- sowie ein Institutsgebäude. Dieser Bau ermöglicht es, die Attraktivität des Standorts Künzelsau zu erhöhen und regionale Wirtschaft, Hochschule sowie Forschung und Lehre unter einem Dach zu vereinen, wie in den verschiedenen Reden unterstrichen wurde. Die Gebäude haben eine Gesamtfläche von 6100 Quadratmetern. Realisiert wurde der Bau vom Stuttgarter Architekturbüro Hartwig Schneider, dessen Entwurf als Sieger aus einem Realisierungswettbewerbs hervorgegangen war.

Im Hörsaalgebäude befindet sich ein Multifunktionsraum mit 500 Sitzplätzen, der für Veranstaltungen genutzt werden kann. Im Alltagsbetrieb wird der Raum in vier separate Seminarräume unterteilt. Im ersten Obergeschoss stehen den Studierenden zahlreiche Arbeitsplätze zur Verfügung. Im zweiten Obergeschoss befinden sich die Büros der Verwaltung und Lehre.

Das Institutsgebäude wird als Hauptmieter von der Innovationsregion Hohenlohe an drei unterschiedliche Mietpartner weitervermietet. Dafür haben die Firmen Ziehl Abegg, ebm-papst und Würth Elektronik eine Zusage über je 200 000 Euro für jeweils drei Jahre gegeben.

Digital Hub zieht ein

Ein nächster Meilenstein wird das in Planung befindliche erste Studierendenwohnheim auf dem Campus sein, das in den nächsten Jahren entstehen soll. Im ersten Obergeschoss dieses Hauses wird das Digital Hub einziehen, das vom Wirtschaftsministerium mit einer Million Euro, verteilt auf die nächsten drei Jahre, gefördert wird. Eine weitere Million geben mehrere Unternehmen der Region dazu. Das Digital Hub soll vorwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen der Region beim Prozess der digitalen Transformation dienen und die gravierenden Veränderungen der Wirtschafts- und Arbeitswelt aktiv mitgestalten. Außerdem soll das Digital Hub Unternehmen für neue Technologien sensibilisieren und sie auf dem Weg in die Zukunft unterstützen.

Unternehmer Reinhold Würth erinnerte in seiner Ansprache an die Anfänge der Gründung der Außenstelle Künzelsau der FH Heilbronn. „Ohne den damaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth würden wir heute nicht hier sitzen“. Das Wagnis habe sich gelohnt, und die mutige Entscheidung des Wissenschaftsrates sei richtig gewesen. Künzelsau präsentiere sich heute als Bildungsstandort mit einem außergewöhnlichen Angebot in der gesamten Region Heilbronn Franken, in der sich auch junge Familien wohlfühlen können. Würth warnte in seiner Rede aber auch vor der zu starken Akademisierung der Bürger, die man nicht übertreiben solle. „Wir brauchen auch Handwerker und gerade die leiden sehr unter dem fehlenden Nachwuchs in ihren Betrieben“.

Andererseits sah Würth die Situation der Region Heilbronn-Franken bei der Zahl der Studierenden in Baden-Württemberg sehr kritisch. Seine Forderung an die Stuttgarter Landesregierung fiel entsprechend deutlich aus: „Wir sind hier an der Spitze der Wirtschaftsentwicklung. Bei der Anzahl der Studienplätze in Relation zur Bevölkerung nehmen wir in Baden-Württemberg allerdings nur den vorletzten Platz ein. Es gibt noch viel zu tun“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019