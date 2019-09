In Schlangenlinien vor Polizei gefahren

Heilbronn.Weil eine Frau am Mittwoch um zirka 1 Uhr mit ihrem Pkw in Schlangenlinien vor der Polizei fuhr, entschieden sich die Beamten dazu, sie einer Kontrolle zu unterziehen.

Weiterfahrt untersagt

Die 34-Jährige befuhr die Urbanstraße in Heilbronn und fiel den Polizisten aufgrund ihrer Fahrweise auf. Bei einer einer Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau festgestellt. Ein Alcotest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Die Weiterfahrt war für die Frau an Ort und Stelle beendet. Sie musste die Beamten in ein Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Mit einer Anzeige muss sie nun rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.09.2019