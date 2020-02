Im Boxauto-Modus Pkw beschädigt

Heilbronn.Als säße er in einem Kirmesfahrgeschäft steuerte ein 78-jähriger Mann am Montagnachmittag über die Bundesstraße 39 in Heilbronn-Frankenbach.

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 78-Jährige mit seinem VW zweimal auf den Skoda einer 54-Jährigen auf. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Anstatt anzuhalten, fuhr der Senior jedoch weiter und wiederholte seine Fahrweise.

Denn nur wenige hundert Meter weiter krachte er mit seinem Wagen ins Heck eines Mercedes, mit dem ein 30 Jahre alter Mann unterwegs war. Hier war die Fahrt dann auch für den 78-Jährigen vorbei.

Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu, wie es abschließend in einem Bericht des Polizeipräsidiums Heilbronn heißt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020