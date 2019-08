Heilbronn/Neckarsulm.Vom Audi e-tron GT gibt es vorerst nur die Bilder des Konzeptfahrzeugs. Aus dem endgültigen Aussehen des Sportwagens mit Elektroantrieb (der auf der gleichen Plattform wie der Porsche Taycan basiert) machen die Neckarsulmer genauso ein Geheimnis, wie um die geplanten Verkaufszahlen. Klar ist nur: Ende 2020 werden die ersten Serienfahrzeuge aus der Montagehalle der Audi Sport GmbH am Standort Böllinger Höfe in Heilbronn rollen.

Umbauten und Erweiterung

Dort wird nämlich der e-tron GT zusammen mit dem Supersportwagen R 8 auf einer gemeinsamen Montagelinie gefertigt. Zurzeit laufen die Umbauten und Erweiterungen (zwei Leichtbauhallen) der Montagestätte, und Audi hatte zur Information über die Produktionsvorbereitungen an den Standort nahe dem Werk Neckarsulm eingeladen.

Produktionsleiter Wolfgang Schanz erläuterte dabei die Abläufe der künftigen Fertigung. Mit der Produktion des R 8, der hier mit einem hohen Anteil an Handarbeit in Kleinserie mit flexiblen Produktionsprozessen hergestellt wird, hat Audi Sport das nötige Wissen und die Erfahrung, um auch den e-tron GT zu fertigen. Schanz schwärmt schon jetzt vom „Zusammenspiel aus Handwerkskunst und Smart Factory.“

Im Karosseriebau werden e-tron GT und R 8 getrennt produziert. Der R 8 verlangt wegen seines Materialmixes aus Aluminium und karbonfaserverstärktem Kunststoff weiterhin ein hohes Maß an Handarbeit. Für den e-tron GT wird gerade ein eigener hoch automatisierter Karosseriebau mit Schweißrobotern eingerichtet, der sich eher an den Abläufen bei der Großserienfertigung orientiert – der Automatisierungsgrad wird hier bei über 80 Prozent liegen. Die lackierten Karosserien werden künftig im Untergeschoss in den Produktionshallen gelagert und von dort mit fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) direkt an die Montagelinie im Erdgeschoss transportiert. Die FTF sind schon bisher bei der Montage des R 8 im Einsatz und sorgen für die notwendige Flexibilität bei der Fertigung.

Mit dem Beginn der Produktion des e-tron GT wird die gemeinsame Fertigung um eine Elektro-Hängebahn – wie sie aus der Großserienfertigung bekannt sind – erweitert. Die gesamte Fördertechnik geschieht dennoch vollautomatisch: In den ersten Produktionsschritten ruht das Fahrzeug auf den Transportfahrzeugen, dann wird es autonom an die Hängebahn übergeben (wo zum Beispiel der Einbau der Batterie beim e-tron GT erfolgt), um schließlich für die abschließenden Arbeiten an die FTF zurück übergeben zu werden.

Um Platz für den Karosseriebau des e-tron GT zu bekommen, ist schon Ende letzten Jahres ein Teil des R 8-Karosseriebaus in eine Halle im Heilbronner Stadtteil Böckingen umgezogen. Seit Januar fertigen dort rund 40 Mitarbeiter Teile des Unterbaues des Supersportwagens.

Neuheiten

Nach dem Umbau in den Böllinger Höfen kommt eine Reihe von Neuheiten in den Produktionen zum Einsatz, wie die Leiter des Karosseriebaus, Christoph Steinbauer, und Montage, Sascha Koch, darstellten. Zum Beispiel durchlaufen die Fahrzeuge im Karosseriebau die Produktionsfläche zweimal. Dadurch kann die beschränkte Fläche besser genutzt werden. Außerdem wird schon in der Produktion ein Messcenter integriert, das für deutlich präzisere Ergebnisse sorgt.

Wolfgang Schanz ist sich sicher, dass der Kleinserien- und Manufakturcharakter der Fertigung am Standort Böllinger Höfe auch nach dem Umbau erhalten bleibt.

Mit der Vorbereitung der Fertigung des e-tron GT kommt in Heilbronn erstmals auch in einigen Bereichen virtuelle Planungstechnik zum Einsatz, die hier und in Neckarsulm für den gesamten Volkswagen-Konzern entwickelt wird. Mit VR-Brillen und Controllern erproben beispielsweise Mitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen alle Montageabläufe komplett virtuell. Bisher wurden diese Tests in Workshops an Prototypen vorgenommen – die sind zum einen teuer und zum anderen benötigen sie eine zeitaufwändige Abstimmung der Beteiligten.

„Der e-tron GT ist konzernweit das erste Fahrzeug, welches in den Workshops ganz ohne realen Prototyp auskommt“, erklärt Markus Moinot, Leiter Fertigungsplanung Prozesse in Neckarsulm.

Basis dafür sind sogenannte 360-Grad-Scans. Dabei werden Produktionshallen oder komplette Gebäude mittels spezieller Soft- und Hardware dreidimensional gescannt. Es entsteht ein virtuelles Abbild der Produktionsstätte. Auf Basis dieser Daten werden anschließend die Produktion geplant und die Takte sowie Anlagentechnik eingerichtet.

Ebenfalls virtuell werden die Behälter für den Transport von Zulieferfirmen zu Audi geplant – bisher war das ebenfalls nur mit Prototypen und langen Abstimmungsverfahren möglich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019