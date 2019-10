Haftbefehle gegen drei Männer

Neuenstein/Kupferzell.Drei Männer im Alter von 19, 22 und 34 Jahren stehen im Verdacht, in unterschiedlicher Beteiligung einen Überfall auf eine Bank am 18. März 2019 in Neuenstein vorgetäuscht und einen Überfall auf eine Bankangestellte am 1. August 2019 in Kupferzell verübt zu haben. Bereits beim Überfall in Neuenstein entstand der Verdacht, dass der Täterkreis über Insiderwissen verfügt. Die Kripo Künzelsau nahm nun alle drei vorläufig fest. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in Neuenstein beziehungsweise gemeinschaftlichen schweren Raubes in Kuperzell erließ und in Vollzug setzte. Die Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019