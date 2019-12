Großes Maß an Menschlichkeit

Mulfingen.Gerhard Sturm, Unternehmensgründer von ebm-papst, feiert an diesem Dienstag seinen 85. Geburtstag. Innerhalb von fünf Jahrzehnten hat Gerhard Sturm durch überragende unternehmerische Leistung, verbunden mit einem großen Maß an Menschlichkeit, die Firma Elektrobau Mulfingen (ebm) mit ehemals 35 Mitarbeitern zum global agierenden Unternehmen ebm-papst geführt.

Die ebm-papst Gruppe ist heute mit über 15 000 Mitarbeitern weltweit richtungweisender Hersteller von Ventilatoren und Motoren mit einem Jahresumsatz von über zwei Milliarden Euro.

Gerhard Sturm wurde am 17. Dezember 1934, als drittes von fünf Kindern, in Künzelsau-Nagelsberg geboren. Im Alter von 14 Jahren begann er eine Ausbildung zum Maschinenschlosser in Esslingen. Danach wechselte der Klassenkamerad von Reinhold Würth und Albert Berner zum Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg. Nach bestandener Meisterprüfung wurde Sturm zum Betriebsassistenten ernannt und 1960 Leiter der Außenläufermotoren-Fertigung. 1963 gründete Gerhard Sturm, zusammen mit seinem Mentor Heinz Ziehl, die heutige ebm-papst Gruppe, die er über 50 Jahre prägte.

Aus dem operativen Geschäft zog sich der Vollblutunternehmer im Jahre 2007 zurück.

Bei seinen Entscheidungen zeigte Gerhard Sturm stets unternehmerischen Mut und großes Vertrauen in seine Mitarbeiter.

Er prägte über viele Jahrzehnte die Unternehmensleitlinie, dass jedes neuentwickelte Produkt seinen Vorgänger ökologisch und ökonomisch übertreffen müsse. Dadurch entwickelte sich die GreenTech Philosophie von ebm-papst.

Die nachhaltige Förderung im Bereich der Aus- und Weiterbildung war für Gerhard Sturm stets von hoher Bedeutung. So war er unter anderem viele Jahre Mitglied des Hochschulrats der Hochschule Heilbronn und förderte maßgeblich den Auf- und Ausbau des Campus Künzelsau. Kommunalpolitisch engagierte sich Gerhard Sturm viele Jahrzehnte als Mitglied im Kreis- und Gemeinderat. Für sein soziales Engagement und seine unternehmerischen Tätigkeiten erhielt Gerhard Sturm zahlreiche Ehrungen.

Darunter das Bundesverdienstkreuz, die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und die Dieselmedaille, die höchste Auszeichnung für Erfinder.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019