Gleich drei Pkw aufgebrochen

Heilbronn-Klingenberg.Auf der Suche nach Stehlbarem waren Unbekannte in Heilbronn-Klingenberg. Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, Donnerstag, 4 Uhr, wurden gleich drei Fahrzeuge aufgebrochen. An einem auf dem Parkplatz unterhalb der Tränkgasse stehenden Ford wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. An einem VW Golf, der in der Nähe stand, wurden die Heckscheibe sowie die Scheiben an Fahrer- und Beifahrerseite demoliert. Augenscheinlich fehlte hier das Radio. Zudem wurde an einem dort geparkten Mercedes die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Ob aus diesem Wagen etwas fehlt, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019