Gewalttaten erschüttern die Region

Rot am See/Güglingen.Zwei Verbrechen mit insgesamt sieben Toten und mehreren Verletzten haben am Wochenende nicht nur die Region erschüttert. Bei einem Zusammentreffen von Familienmitgliedern in Rot am See soll ein 26-Jähriger am Freitag seine ganze nähere Verwandtschaft getötet haben: Er erschoss mit einer halbautomatischen Waffe Vater und Mutter, Onkel, Tante und zwei Stiefgeschwister. Zwei weitere Verwandte verletzte er schwer, ein 68-Jähriger schwebte am Samstag noch in Lebensgefahr. Inzwischen sitzt der 26-Jährige in Haft.

Im etwa 100 Kilometer entfernten Güglingen, ein ländlicher Ort bei Heilbronn, wurde dann in der Nacht zum Samstag ein 15-Jähriger getötet. Sein Vater und sein 17-jähriger Bruder erlitten schwere Schnittverletzungen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.01.2020