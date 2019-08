Geldautomaten in Bank gesprengt

Untergruppenbach.Eine „Riesenexplosion“ meldeten Bewohner der Happenbacher Straße in Untergruppenbach am Donnerstagmorgen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass um 2.40 Uhr vier maskierte, schlanke, dunkel gekleidete Männer mit einem dunklen, größeren Pkw rückwärts vor die Bankfiliale fuhren und den Vorraum betraten. In der Bank sprengten sie die beiden Geldautomaten. Die Detonationen waren so heftig, dass die Automaten komplett zerstört wurden. Außerdem zerbarsten alle Fensterscheiben auf dieser Seite des Gebäudes, und es gab zum Teil erhebliche Beschädigungen am Boden, den Wänden und den Decken der betroffenen Räume. Sogar an der Außenfassade entstanden Auswölbungen und Risse. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 100 000 Euro. Die Höhe des Diebesgutes ist bislang unbekannt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019