Geiselnahme endet glimpflich

Heilbronn.Eine Geiselnahme hielt die Polizei am Sonntag Morgen in Heilbronn in Atem. Ein 26-Jähriger, der bereits am 7. Januar Einsatzkräfte mit Glasflaschen angegriffen hatte, meldete sich gegen 3 Uhr bei der Polizei und berichtete, dass er in einer Wohnung mit einer Waffe bedroht werde.

Als die Polizei eintraf, stellte sich jedoch heraus, dass der junge Mann den Notruf missbräuchlich gewählt hatte.

Als der 26-Jährige nach dem Abrücken der Polizei seine Lebensgefährtin schlug, würgte und mit einem Messer bedrohte, gelang es ihr, kurz nach 5 Uhr einen Notruf abzusetzen.

Mann droht mit Mord

Beim erneuten Eintreffen der Beamten drohte der Mann damit, die 29-Jährige umzubringen, sollte sich die Polizei nicht zurückziehen, und bewarf die Beamten aus dem geöffneten Fenster heraus mit Glasflaschen. Außerdem hielt er zeitweise ein Messer an den Hals seiner Freundin und forderte für ihre Freilassung eine Million Euro.

Diese Forderung gab der 26-Jährige später auf und ließ die Frau kurz vor 7 Uhr gehen. Er wurde daraufhin von Einsatzkräften festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde er am Montagnachmittag einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.01.2021