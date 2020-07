Fragen und Antworten im Chat

Heilbronn.Die Informationskampagne „Du + Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar!“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) geht jetzt online auf Tour. Am 14. Juli geben auf der Online-Messe parentum online in Heilbronn-Franken die Berater von 14 bis 18 Uhr für Aus- und Weiterbildung individuelle Tipps zu den Themen Berufswahl und duale Ausbildung. In 1:1 Videochats können Interessierte ihre persönlichen Fragen stellen.

Unternehmen kennenlernen

Die Tour umfasst zahlreiche eintägige Online-Veranstaltungen, die ebenso wie „richtige“ Messen Städten oder Regionen zugeordnet sind. Am 14. Juli können sich Interessierte auf der parentum online Heilbronn-Franken in 1:1-Videochats zum Thema duale Ausbildung beraten lassen und gleichzeitig regionale Unternehmen, Bildungsinstitute und Initiativen kennenlernen. Im persönlichen, digitalen Gespräch erhält man ausführliche Auskünfte zu den Chancen der dualen Ausbildung, den rund 330 Ausbildungsberufen, die in Deutschland zur Auswahl stehen, und dem neuen Berufsbildungsgesetz (BBiG). Die Teilnahme ist kostenfrei. Am Veranstaltungstag wählen die Besucher auf parentum.de die Messe in ihrer Umgebung aus und können auf einer Unterseite per Videochat 1:1 mit einem Berater sprechen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.07.2020