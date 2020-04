Feuer auf der Terrasse

Weinsberg.Der Bewohner eines Reihenmittelhauses in der Öhringer Straße in Weinsberg wurde am Samstag um 4.52 Uhr durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen. Nachdem er durch das Fenster Feuer auf seiner Terrasse sah, verständigte er die Feuerwehr. Kurze Zeit später konnte der 42-jährige Bewohner mit Hilfe eines Gartenschlauchs die Flammen selbst löschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es durch einen technischen Defekt an einer Solarleuchte im Bereich der Terrasse zum Brandausbruch gekommen. Durch das Feuer wurden Gartenmöbel und auch die Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen. Sowohl der 42-Jährige als auch seine 40-jährige Ehefrau und deren Kind wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird mit rund 50 000 Euro angegeben. Die Feuerwehr war mit 18 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort.

