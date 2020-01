Schwäbisch Hall.Am Ende des Gipfeltreffens der Weltmarktführer 2020 fällt die Bilanz der zweitägigen Spitzenveranstaltung der überregionalen Wirtschaft für den Initiator und Mitveranstalter, Dr. Walter Döring, positiv aus. Für ihn war es das erfolgreichste Meeting in der zehnjährigen Geschichte. Die Teilnehmer hätten die Chance genutzt, sich und die Standorte ihrer Unternehmen deutlich sichtbar zu machen.

Allerdings kann sich der ehemalige Wirtschaftsminister und Inhaber der Akademie Deutscher Weltmarktführer durchaus vorstellen, dass die Klientel der Teilnehmer in Zukunft jünger sein wird. Die Zeit der „Männer mit den weißen Haaren“ scheint auszulaufen.

Ob das schon beim elften Treffen am 3. und 4. Februar 2021 so sein wird, bleibt abzuwarten. Immerhin bescheinigte der Schirmherr, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, am Schlusstag der Teilnehmerrunde per Video-Konferenz aus Berlin, „dass sich die Wirtschaft der Bundesrepublik in den zurückliegenden zehn Jahren keine Gedanken über Rezession oder schwächelnde Wirtschaftsdaten machen musste“.

Lebenslanges Lernen

Zuvor gab es für die versammelten Wirtschaftsführer und Entscheidungsträger nochmals hochkarätige Kost zu Themen wie „Erfolgsfaktor Mensch: Wie stellen wir uns richtig auf“, zu dem die BMW-Aufsichtsrätin Simone Menne einen Beitrag beisteuerte.

Im Interview machte sie deutlich, dass trotz aller technologischer Veränderungen durch die digitale Transformation der Mensch nie überflüssig werde.

„Es bleibt genug Arbeit für alle übrig“, allerdings werde es eine Umschichtung geben. Die Formel „Lebenslanges Lernen“ könne dabei für jeden, vom Werkbankarbeiter bis zum Manager, sehr hilfreich sein, denn keiner hat das Wissen für sich gepachtet. Den fehlenden Facharbeiternachwuchs nahm Janina Kugel ins Visier. Auch die gerade aus dem Siemens-Vorstand ausgeschiedene Topmanagerin sah den Menschen in der zukünftigen Arbeitswelt als „unverzichtbar“.

Die Herangehensweise an die Nachwuchsgewinnung, auch in der Führungsebene, müsse sich allerdings verändern, denn auch Misserfolge gehören zum Entwicklungsprozess und wer keine Fehler mache, lerne auch nichts dazu. Ihr Schlusswort: „Wer glaubt etwas zu sein, hat schon aufgehört etwas zu werden“.

„Seien Sie attraktiver“

Drei Ansätze zur Linderung des Fachkräftemangels gab auch Lucas Müller, CEO Deutschland bei elipsLife. Seine Empfehlung: „Bieten Sie mehr als der Mitbewerber, seien Sie attraktiver als der Mitbewerber und kümmern Sie sich um die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter, denn ein hoher Krankenstand kostet viel Geld und senkt die Produktivität“. Vom Mitglied des Volkswagen-Konzernvorstands, Andreas Renschler, erfuhren die Weltmarktführer, wie sich das Transportgeschäft wandeln wird und sich ein ganzer Wirtschaftszweig neu erfinden muss.

Renschler sprach von einem gewaltigen Umbruch durch neue Technologien, die man dazu nutzen werde, um dem Kunden bessere Lösungen anbieten zu können.

In der langjährigen Perspektive sieht er durch sich verändernde Lieferketten ein wachsendes Transportvolumen. Das Transportwesen werde auch in der Zukunft die Hauptschlagader der deutschen Wirtschaft bleiben. Trotzdem müsse es gelingen, die Emissionen zu senken.

Eine Möglichkeit dafür sieht er im autonomen Fahren, vor allem im Schwerlastverkehr.

Auch der Einsatz von Lkw mit Elektroantrieb sei keine Utopie mehr. Beschleunigen könne man diesen Prozess durch markenübergreifende Forschung.

Seinen Abschluss fand das zehnte Treffen der Weltmarktführer mit dem Besuch von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Während vor der Bausparkasse Demonstranten die ihrer Meinung nach falsche Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung anprangerten, räumt die CDU-Chefin ein, dass die große Klimafrage noch lange nicht gelöst sei.

Sie sah auch Fehler in der Förderpraxis beim Ausbau der Elektromobilität, stehe aber auch hinter der weiteren Nutzung der Verbrennungsmotoren. Diese Diskussionen gehören zur Politik. Wenn man aber keine Atomkraft mehr akzeptiere, den Ausstieg aus der Kohle fordere, Bürgerinitiativen gegen Windräder gründe und auch mit der Solarenergiegewinnung Probleme habe, „dann wird es eng für den Wirtschaftsstandort Deutschland“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020