„Ermittlerinnen“ begeistern Polizei

Heilbronn.Begeisterung rief das Verhalten von vier Mädchen nach einem Diebstahl in einem Heilbronner Fast Food-Restaurant bei der Polizei hervor. Am Montag beobachteten die elf und zwölf Jahre alten Freundinnen in der Gaststätte in der Sülmerstraße, wie ein Unbekannter das Smartphone eines anderen Gastes stahl. Die Schülerinnen konnten bei der Polizei nicht nur eine detaillierte Beschreibung abgeben, sondern verhielten sich auch wie professionelle Ermittler: Sie hatten Einweghandschuhe aus Kunststoff benutzt und sicherten einen vom Täter benutzten Becher, den er hatte stehen lassen. Der Becher wurde von der Polizei zur Spurensicherung mitgenommen. Eine Sofortfahndung brachte keinen Erfolg.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019