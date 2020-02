Erfolgreicher Start und weiterhin große Pläne

Heilbronn.Auf ein besonders erfolgreiches Jahr blickte Dr. Wolfgang Hansch, Geschäftsführer des Science Centers experimenta, in Heilbronn zurück. Seit der Neueröffnung am 31. März 2019 kamen über 250 000 Personen. Große Resonanz erfuhren der Science Dome mit mehr als 100 000 Besuchern und die Forscherwelten, in deren Laboren über 18 500 Kinder und Jugendliche experimentierten.

Die Bildungseinrichtung, so Hansch, werde in der sich dynamisch verändernden Wissensgesellschaft dringend gebraucht, um die drängenden Fragen des 21. Jahrhunderts zu beantworten. Heute sei die experimenta vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg als außerschulischer Lernort und außerschulisches Forschungszentrum anerkannt, der Wandel vom Science Center zur Bildungseinrichtung sei gelungen.

Attraktives Programm

Auch für dieses Jahr versprach Hansch ein attraktives Programm. Schon am 25. April startet die vom American Museum of Natural History konzipierte rund 800 Quadratmeter große Sonderausstellung „Ozeane – Eine Reise in verborgene Welten“, die erstmals in Deutschland zu sehen sein wird.

Rückblickend streifte der Geschäftsführer nochmals die Bauphase. Glanzstück der neuen experimenta sei der Neubau mit 275 Mitmachstationen auf vier Ausstellungsebenen und dem einzigartigen Science Dome sowie die Sternwarte. Hier könne jeder etwas über die eigenen Kompetenzen erfahren und zum Weltentdecker werden. Wohl zu den faszinierendsten Klassenzimmern in Deutschland zählen die neuen Labore im umgebauten Bestandsgebäude. Ein Team aus erfahrenen Pädagogen und Wissenschaftlern, vom Astrophysiker bis zur Zahnarzthelferin, betreut die über 60 auf den Lehrplan abgestimmten Kurse, die Interesse und Forschergeist wecken.

Neuer Bestwert

Mit 251 149 Besuchern im Jahr 2019 stellte die experimenta gleich in den ersten neun Monaten seit der Neueröffnung einen neuen Bestwert auf und erhöhte die Gesamtbesucherzahl seit der Öffnung im November 2009 auf über 1,5 Millionen Personen. Die Shows im Science Dome erlebten 100 564 Zuschauer: Spitzenreiter war mit dem 3D-Film „Wir sind Sterne“ eine Zeitreise durch das Universum, die 35 020 Besucher begeisterte.

Hohe Aufmerksamkeit erzielten 2019 auch neue Formate wie das in Kooperation mit dem Theater Heilbronn veranstaltete Science & Theatre-Festival im November oder das Future Design Symposium „Beyond“, das im September internationale Wissenschaftler und Medienschaffende nach Heilbronn lockte.

Die Bandbreite der angebotenen Projekte in den Forscherwelten reicht von der Entwicklung eines kostengünstigen Geigerzählers zur unabhängigen Messung der Strahlenbelastung bis hin zur Herstellung von Plastik aus Proteinen pflanzlichen und tierischen Ursprungs. Alle Angebote sind auf die Bildungspläne abgestimmt und ermöglichen Raum für vielfältige Experimente. So belegten 18 512 junge Forscher im vergangenen Jahr einen Laborkurs.

Dass Tüfteln und Konstruieren keine Frage des Alters ist, zeigt sich dienstags bis samstags im Maker Space. Hier treffen sich Interessierte im Alter von 14 bis 86 Jahren, tauschen sich aus und verfolgen ihre eigenen Projekte. Bisher nutzten die offene Plattform schon mehr als 5 000 innovative Macher, die dort den Umgang mit Geräten wie 3D-Drucker, Lötstation, Nähmaschine oder Lasercutter erlernen und diese anschließend kostenfrei nutzen können.

Auch im ersten Halbjahr 2020 gibt es viel Neues in Deutschlands größtem Science Center zu entdecken. Neben der Sonderausstellung „Ozeane – Eine Reise in verborgene Welten“ finden mit dem Technologiewettbewerb „Formel 1 in der Schule“ am 9. Mai und den „Memo Masters“ (31. Juli bis 1. August) gleich zwei Deutsche Meisterschaften in der experimenta statt.

Tag der kleinen Forscher

Unter dem Motto „Von der Quelle bis ins Meer – Wasser neu entdecken“ steht der Tag der kleinen Forscher, zu dem am 16. Juni rund 1000 Mädchen und Jungen aus Kindergartengruppen und Grundschulklassen erwartet werden.

Unterhaltung mit Mehrwert bietet der Science Dome. Physikalische Phänomene gibt es in den beiden Wissenschaftsshows der Physikanten am 22. März zu bestaunen, und die Geheimnisse der Korallenriffe können Besucher im Rahmen der experimenta Frühlingsnacht erstmals am 1. April in der Naturdokumentation „Expedition Reef“ bestaunen. Cineasten sollten sich den 25. April und 27. Juni vormerken: Dann laufen der Kultfilm „2001 Odyssee im Weltraum“ und das Fantasy-Drama „Contact“ mit Jodie Foster im Science Dome. Ab sofort bietet die experimenta wieder Kindergeburtstagsprogramme an. Ihren schönsten Tag des Jahres können die Kleinen im Alter von fünf bis elf Jahren zusammen mit Freunden in der Ausstellung verbringen, wildes Wasser entdecken oder das Element Wind live erleben. Auch ein Programm rund um optische Täuschungen und eine Rätseltour stehen zur Auswahl.

Für die Klassen der Jahrgangsstufen fünf bis acht gibt es erstmalig Schulrallyes, in denen die Schüler in Zweier oder Dreiergruppen Aufgaben aus den Bereichen Optik, Akustik, Sinne, Sprache, Chemie, Naturphänomene und Leben spielerisch lösen können.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020