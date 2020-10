Einhaltung der Quarantäne verstärkt kontrolliert

Heilbronn.Das Ordnungsamt hat in den vergangenen Tagen verstärkt die Einhaltung der Quarantäne kontrolliert. Von 109 überprüften Personen – Infizierten und Kontaktpersonen – wurden zehn nicht zu Hause angetroffen. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, mahnt Oberbürgermeister Harry Mergel. „Wer sich nicht an die Quarantäne hält und damit die Gefährdung anderer in Kauf nimmt, verhält sich höchst unsolidarisch und rücksichtslos.“ Deshalb werden die Kontrollen auch fortgesetzt. Das Bußgeld beträgt 500 Euro.

Insgesamt reagierten die angetroffenen Personen überwiegend positiv auf die Kontrollen. „Zu Problemen kam es nicht“, bilanziert Michael Schwihel, der Leiter des Kommunalen Ordnungsdienstes, der die Kontrollen koordiniert.

Positive Erfahrungen machte das Ordnungsamt auch bei der verstärkten Kontrolle der Maskenpflicht in der Fußgängerzone und an den Haltestellen. Der Großteil der Bürger hält sich an die Corona-Vorschriften. Nach Inkrafttreten der Maskenpflicht in den Fußgängerzonen der Innenstadt am 16. Oktober haben die Ordnungshüter in den ersten drei Tagen vor allem auf die neue Rechtslage hingewiesen und Verwarnungen ausgesprochen. Die meisten reagierten darauf einsichtig. Wer sich jetzt nicht an die Regeln hält und keine Maske an den vorgeschriebenen Orten trägt, muss allerdings mit einem Bußgeld von bis zu 100 Euro rechnen, schreibt die Stadt. Heilbronn

„Die Vermeidung von sozialen Kontakten, die Einhaltung des Mindestabstands, der Maskenpflicht und der allgemeinen Hygieneregeln sind im Moment unser bester Schutz gegen das Virus. Deshalb bitte ich erneut alle, sich an die Regeln zu halten. Nur so kann es uns gelingen, die enorme Dynamik des Infektionsgeschehens noch mal zu brechen“, appelliert Oberbürgermeister Harry Mergel in dieser ernsten Situation.

In Heilbronn wurden bis Donnerstag, 22. Oktober, 1045 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt, davon sind 233 aktuell. 795 Personen gelten als genesen, 17 sind an oder mit dem Virus gestorben.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 140,6.

