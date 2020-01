Ein Leben lang ein Paar

Wusstest du, dass Gibbon-Affen als Paar oft ein Leben lang zusammenbleiben? Das unterscheidet die Tiere von vielen anderen Menschenaffen, etwa von Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans.

Etwa alle drei Jahre können Gibbons Nachwuchs bekommen. So war es jetzt auch in einem Zoo in der Stadt Wien im Land Österreich. Dort kam ein kleiner Weißhandgibbon zur Welt. Ihr Revier markieren die Gibbon-Paare gemeinsam.

Dafür singen sie laut. So machen sie andere darauf aufmerksam, dass ein Gebiet ihres ist.

