Ein Fahrer starb

Bretzfeld.Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstag bei einem Auffahrunfall auf der A 6 bei Bretzfeld. Drei weitere Personen wurden bei dem Auffahrunfall gegen 8.45 Uhr schwer verletzt. Bislang ist unklar, wie es zu dem Auffahrunfall von vier Lastwagen auf der rechten Fahrbahn in Richtung Mannheim kam.

Ein mit Kohle beladener Laster fing bei dem Unfall, hinter der Anschlussstelle Bretzfeld, Feuer und brannte vollständig aus. Hierbei entstand eine starke Rauchentwicklung, wodurch die Sichtweite teilweise unter einem Meter lag.

Die Autobahn musste deshalb in beide Fahrtrichtungen vorübergehend gesperrt werden.

Die Sperrung der A 6 in Fahrtrichtung Nürnberg wurde gegen 10 Uhr aufgehoben. Da anfänglich nicht bekannt war, inwieweit gefährliche Stoffe bei dem Brand austreten, wurde die Bevölkerung im näheren Umkreis gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 11 Uhr wurde hierzu Entwarnung gegeben werden.

Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Mannheim bis Dienstag um 20.15 Uhr gesperrt.

An den Sattelzügen entstanden Schäden, die die Polizei auf etwa 330 000 Euro schätzt. Auch die Fahrbahn wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. An dieser Stelle bleibt die Geschwindigkeit bis zum Ende der Reparaturmaßnahmen auf 80 Stundenkilometer begrenzt.

Während der Bergungsmaßnahmen erschwerten zahlreiche Gaffer, die von der Gegenfahrbahn filmten oder Bilder fertigten, die Arbeit der Einsatzkräfte. Es wurden 85 Anzeigen wegen Handyverstößen von Fahrzeuglenkern gefertigt.

