Diebstahlserie aufgeklärt

Heilbronn.Nachdem zwischen Anfang Oktober und Anfang Dezember im Stadt- und Landkreis Heilbronn vermehrt Katalysatoren gestohlen worden waren, gelang es nun der Kriminalpolizei Heilbronn, eine ganze Serie von Diebstahls- und Einbruchsdelikten aufzuklären.

Die Täter hatten sich meist mit einem Kettenschneider an den Katalysatoren älterer Fahrzeuge zu schaffen gemacht. Durch diese Diebstähle machten die Täter Beute im niedrigen fünfstelligen Bereich. Am 30. Oktober brachen drei der Täter zudem in einen Rohbau in Güglingen ein und entwendeten dort Baumaschinen im Wert von rund 5400 Euro.

Am 8. Dezember nahm die Kripo Heilbronn, unterstützt durch Spezialkräfte und die Polizei Ludwigsburg, den 36-Jährigen sowie zwei weitere Täter im Alter von 41 und 21 Jahren auf frischer Tat fest. Der 36-jährige Hauptverdächtige sowie die drei weiteren Täter wurden dem Haftrichter vorgeführt und kamen in verschiedene Haftanstalten. Die Kripo Heilbronn konnte ihnen bislang 17 Taten nachweisen und geht davon aus, dass sie noch weitere Diebstähle begangen haben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020