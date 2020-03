Die Verfolger verwirren

© dpa

Wittert er Gefahr, duckt der Feldhase sich. Er legt die Ohren an und macht sich ganz flach. So kann er nicht so gut gesehen werden. Kommt der Feind allerdings so nah, dass sich der Hase nicht mehr verstecken kann, flüchtet er. Dabei ändert er ständig die Richtung, um seinen Verfolger zu verwirren. Ganz anders sehen Feldhasen aus, wenn sie noch keinen Feind erspäht haben. Dann sieht man sie oft nur auf den Hinterläufen stehen. So bekommen die Hasen einen besseren Überblick. Sie schauen: Befinden sich irgendwo Füchse, Marder, Wildschweine oder Greifvögel? Die könnten ihnen gefährlich werden.

