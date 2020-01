„Die globale Präsenz neu ordnen“

Schwäbisch Hall.Zum zehnten Mal trafen sich die führenden mittelständischen Unternehmen der Wirtschaftsstandorte Deutschland, Österreich und Schweiz in Schwäbisch Hall, um gemeinsam die Erfolgsgeschichte des Mittelstandes weiterzuschreiben.

Getreu dem Motto der zurückliegenden Gipfeltreffen „Von den Besten lernen“, kamen rund 550 Teilnehmer zusammen, um die größten Herausforderungen der heutigen Zeit für den Mittelstand zu diskutieren. Dazu zählt mit Sicherheit auch die Digitalisierung, die beispielsweise mit Technologien wie Blockchain und künstlicher Intelligenz die Arbeitswelt grundlegend verändert. Eine Meinung, die sich neben dem Thema Klimaschutz, wie ein roter Faden durch die einzelnen Vorträge der Experten zog, fasste Jan Rinnert, Vorstand der Heraeus Holding in seinem Beitrag „Die Stunde der Weltmarktführer – hier stehen wir, dort wollen wir hin“, zusammen.

Neues Verhältnis schaffen

„Wir müssen ein neues Verhältnis Wirtschaft zu Politik schaffen und damit aufhören, uns hauptsächlich mit uns selbst zu beschäftigen. Die großen Wirtschaftsnationen wie China und die USA warten nicht auf uns. Jetzt sind neue Ideen gefragt, und es ist an der Zeit, die globale Präsenz neu zu ordnen“.

Für den Chef der Firma Edding, Per Ledermann, heißt das: „Wir gehen neue Wege, ob wir damit erfolgreich sind, wird die Zukunft zeigen. Aber wer heute ernsthaft will, dass seine Firma und deren Produkte auch noch in zehn Jahren bestehen, der muss sich ändern“.

Das Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall gilt als die bundesweit größte Veranstaltung dieser Art und sie wird von Firmenchefs eben so genutzt wie von Wirtschaftsberatern und politischen Entscheidern, wie die als Mitveranstalter auftretende Wirtschaftswoche schreibt.

Das Treffen vereint die Hidden Champions der Region mit den unerkannten Meistern des deutschen Mittelstandes und es bietet die Möglichkeit zu erfahren, wie man Weltmarktführer wird und es auch bleibt.

Gerade das breit angelegte Netzwerk wird von den Teilnehmern gerne genutzt, um zu hören, „wie machen es die Anderen?“. Für Markus Fürst, Vorstand der Ansmann AG in Assamstadt, stellt sich in Zeiten des rasanten technischen Wandels die Frage: Wie nehme ich den Mitarbeitern die Angst, den „Status Quo“ zu verlassen, vorhandene Unsicherheiten zu überwinden und sich den Veränderungen zu öffnen?

Der Krautheimer Spediteur Roland Rüdinger gründete im Nachgang zu einem früheren Gipfeltreffen in seinem Unternehmen eine Zollabteilung, denn er erkannte, dass sein Unternehmen, das sehr stark an den Maschinenbau gebunden ist, ohne das Auslandsgeschäft einen wichtigen Markt nicht mehr bedienen kann.

Über den Tellerrand schauen

Auch für den Creglinger Unternehmer Marcus Wirthwein bietet das Gipfeltreffen in Schwäbisch Hall eine willkommene Gelegenheit, um über den „Tellerrand zu schauen“. Hier erfahre man aus erster Hand von Experten, wie mögliche Geschäftsmodelle der Zukunft aussehen können und welche Bewegungen in den einzelnen Branchen Veränderungen bringen. Im Umgang mit dem Begriff „Digitalisierung“ sieht der junge Weltmarktführer, der weltweit 3600 Mitarbeiter beschäftigt, noch großen Aufklärungsbedarf.

Einen vielbeachteten Auftritt hatte am ersten Tag des Gipfeltreffens auch die Heidelberger Leichtathletin und Weitsprungweltmeisterin Malaika Mihambo. Die Goldmedaillengewinnerin und Sportlerin des Jahres sprach über ihre Erfahrungen der letzten Jahre, wie sie ihren Alltag organisiert und über den enormen Druck bei entscheidenden Wettkämpfen.

Beim dritten Sprung bei der Weltmeisterschaft im letzten Herbst in Doha habe sie zum ersten Mal ein Gänsehautgefühl verspürt, denn nach dem relativ kurzen ersten Sprung und dem ungültigen zweiten Versuch musste der dritte Anlauf sitzen. „Sonst gehst du als gescheiterte Favoritin vom Platz“.

Die 25-Jährige sieht durchaus Parallelen zwischen dem Leistungssportler und einem Unternehmensführer.

Der Wille zur Höchstleistung, die Disziplin, der Glaube an sich selbst und die mentale Motivation seien durchaus Eigenschaften, die sowohl dem Sportler als auch dem Unternehmer helfen.

Ihr Wunsch, die Leichtathletik möge bei den Sponsoren den gleichen Stellenwert finden wie der Fußball, wurde von der Runde der Weltmarktführer mit großem Beifall quittiert.

