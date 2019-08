Der runde Geburtstag wird groß gefeiert

Tripsdrill/Cleebronn.Vor 90 Jahren nahm Parkgründer Eugen Fischer unweit von Stuttgart, am Fuße des Michaelsbergs, die erste Altweibermühle als Attraktion in Betrieb. Heute begeistert Deutschlands erster Erlebnispark seine Besucher mit über 100 originellen Attraktionen und gehört mit zu den beliebtesten Parks in Europa.

Das muss gefeiert werden: Bei „Spaß auf der Gass“, der Jubiläumsfeier, bietet Tripsdrill an drei langen Sommersamstagen Musik und Straßenkunst im ganzen Erlebnispark. Das große Finale des Event-Sommers in Tripsdrill wird eine Abendveranstaltung mit Bülent Ceylan am 31. August sein.

Es geht heiß her

Anlässlich des 90-jährigen Bestehens geht es im Erlebnispark Tripsdrill an drei Sommersamstagen heiß her: Bei „Spaß auf der Gass’ am 17., 24. und 31. August sorgen künstlerische und musikalische Darbietungen im ganzen Park für Jubelstimmung.

Die Besucher erwartet ein spaßiges Programm voller Musik und spannender Aktionen. Zu den Höhepunkten gehören der Danceparader mit der wahrscheinlich kleinsten mobilen Disko der Welt oder die Maskengruppe Drills mit Unterstützung der Guggamusig Güglinger Gassafäger.

Mit einem kultig in liebevoller Handarbeit hergerichteten DDR- Trabi zieht die Lebende Musikbox die Aufmerksamkeit auf sich. Die Gänsekapelle stellt eine einzigartige Kombination zwischen Mensch, Tier und Musik dar, basierend auf einer uralten Tradition des Gänsehütens.

An allen drei Event-Tagen wird ein wechselndes Programm angeboten – mit insgesamt 13 Show-Acts und über 150 Künstlern. Krönender Abschluss des Event-Sommers in Tripsdrill ist der abendliche Auftritt von Bülent Ceylan. Am 31. August feiert der Mannheimer Comedian mit dem „Open Hair“- Sommerspecial ab 21 Uhr das große Tourfinale seines Erfolgsprogramms „Lassmalache“.

In seinem mittlerweile zehnten Programm kümmert sich Bülent Ceylan um die zahlreichen Opfer seiner erfolgreichen Bühnen-Arbeit: die Menschen mit chronischen Zwerchfellkrämpfen, Bauchschmerzen und Lachfalten. Er hilft allen, die aus dem Lachen gar nicht mehr heraus gekommen sind – und freut sich über jeden, der sofort lächelt, wenn er an ihn denkt. Außerdem wird Bülent Ceylan exklusiv in Tripsdrill einen der Songs zum Besten geben, mit denen er kürzlich das TV-Publikum in der Show „The Masked Singer“ unter der Maske des Engels begeisterte.

Zu „Spaß auf der Gass“ (17., 24. und 31. August) haben der Erlebnispark und das Wildparadies von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Besuch der Veranstaltung ist im Tripsdriller Tages- und Jahres-Pass inklusive. Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt.

Die Abendveranstaltung mit Bülent Ceylan am 31. August ist nicht im Tages- oder Jahres-Pass enthalten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019