„Dankbar für Vertrauen“

Tauberbischofsheim.Die Tauberbischofsheimer Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU) wurde auf dem zweitägigen 33. Bundesdelegiertentag der Frauen Union (FU) der CDU Deutschlands in Leipzig, an dem rund 400 Mitglieder teilnahmen, als Beisitzerin mit 85,11 Prozent in den Bundesvorstand der FU gewählt.

„Ich habe jetzt zum ersten Mal für den Bundesvorstand kandidiert. Dass das auf Anhieb geklappt hat, freut mich riesig. Für dieses Vertrauen bin ich sehr dankbar“, sagte die 40-jährige verheiratete Rechtsanwältin und Mutter von drei Söhnen.

Besonders den Themen Innere Sicherheit, Integrationspolitik, Mittelstand, Familie und Ehrenamt hat sich Warken, die Integrationsbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist und gemeinsam mit dem hessischen Innenminister Peter Beuth MdL den Bundesfachausschuss Innere Sicherheit der CDU Deutschlands leitet, verschrieben. Seit 2004 ist Warken Stadträtin in Tauberbischofsheim, seit 2015 ebenfalls im Ehrenamt Präsidentin der Landesvereinigung Baden-Württemberg des Bundesamtes Technisches Hilfswerk (THW).

Warken: „Die Innere Sicherheit, das Bedürfnis, gut und sicher leben zu wollen, hat bei den Bürgern einen unverändert hohen Stellenwert. Und der Union wird nach wie vor eine große Kompetenz in diesem Bereich bescheinigt. Als leidenschaftliche Innenpolitikerin möchte ich auch die FU hier klar positionieren.“

Die Frauen Union (FU) der CDU Deutschlands ist der organisatorische Zusammenschluss der weiblichen Mitglieder der CDU. Aktuell sind rund 150 000 Frauen Mitglied der FU.

