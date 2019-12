Claudio Vandelli ist Chefdirigent

Künzelsau.Claudio Vandelli steht ab Januar 2020 als Chefdirigent am Pult der Würth Philharmoniker. Bereits 2019 gaben Dirigent und Orchester zwei mitreißende Konzerte im Carmen Würth Forum in Künzelsau.

,,Gemeinsam mit dem Orchester freuen wir uns auf den regelmäßigen Austausch und die engere und kontinuierliche Zusammenarbeit mit Maestro Vandelli“, sagte C. Sylvia Weber, Geschäftsführerin der Reinhold Würth Musikstiftung. Auch Claudio Vandelli zeigte sich erfreut: „Ich bin sehr begeistert und gespannt auf die Zusammenarbeit mit diesem fantastischen Orchester – den Würth Philharmonikern.“

Neujahrskonzert

Sein Debüt in der neuen Position feiert der 52-jährige Mailänder beim Neujahrskonzert am Montag, 6. Januar, um 17 Uhr im Carmen Würth Forum in Künzelsau mit einem Programm aus Arien und Liedern von Pjotr Tschaikowski, Antonín Dvorák, Giuseppe Verdi, Richard Wagner und George Gershwin. Als Gastsolist konnte erneut der walisische Bassbariton Sir Bryn Terfel gewonnen werden, der gemeinsam mit der australischen Sopranistin Lauren Fagan nach Künzelsau kommen wird. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Weitere Dirigate mit Claudio Vandelli folgen: Am 16. Februar erklingt Brahms mit den Würth Philharmonikern im Carmen Würth Forum. Zu hören sein werden anspruchsvolle, selten aufgeführte Werke: die Akademische Festouvertüre und das Erste Klavierquartett von Johannes Brahms, bearbeitet für Orchester von Arnold Schönberg, sowie Variationen über ein Thema von Haydn -Ouvertüre und Quartett sind einigen Klassikfans bereits als Hörgenuss von der just erschienen ersten CD-Aufnahme des Orchesters bekannt. Am 28. März gastieren dann die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende und der amerikanische Tenor Lawrence Brownlee unter der Leitung Vandellis bei einem Opernabend mit Arien und Duetten aus Glanzwerken von Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Charles Gounod und anderen.

Eindrucksvolle Karriere

Vandelli blickt auf eine eindrucksvolle Karriere zurück. So dirigierte er das Royal Philharmonic Orchestra London, die Symphoniker Hamburg, das Royal Danish Orchestra, die Moskauer Solisten und viele mehr. Zudem leitete er Konzerte mit Erwin Schrott, Vadim Repin, Khatia Buniatishvili, Jonas Kaufmann, Thomas Hampson und Barbara Hendricks.

Während seines Studiums förderten ihn Größen wie Sergiu Celibidache oder Carlo Maria Giulini.

Sein Debüt mit den Würth Philharmonikern im Carmen Würth Forum in Künzelsau feierte er im Mai 2018 mit der russischen Starsopranistin Anna Netrebko und Tenor Yusif Eyvazov.

