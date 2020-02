Bei Streit auf Mann eingestochen

Heilbronn.Völlig unklar ist bislang, warum ein 25-Jähriger am Sonntagmorgen auf einen 26-Jährigen eingestochen hat. Beide befanden sich in einem Club in der Hafenstraße in Heilbronn.

Zunächst war es wohl nach einem Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern gekommen. Als die beiden deutschen Staatsangehörigen gegen 5 Uhr erneut aufeinandertrafen, kam es wieder zum Streit, bei dem der jüngere der beiden Männer ein Messer zückte und zweimal auf sein Gegenüber einstach. Der 26-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Der mutmaßliche Täter wurde von der Kriminalpolizei noch am Sonntagabend festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, der am Montag von einem Haftrichter erlassen und in Vollzug gesetzt wurde.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020