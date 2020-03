Autoschlüssel weggeworfen

Ittlingen.Nach einem laut Polizei „unglaublichen Verhalten“ eines Familienvaters wird dieser von der Polizei gesucht. Am Montag war eine 55-Jährige mit ihrem Toyota wie mehrere andere Autofahrer auch zum Umfahren einer Baustelle auf einem Feldweg von Ittlingen in Richtung Reihen (Landkreis Heilbronn) unterwegs.

Als vor ihr eine fünfköpfige Familie radelte, blieb sie laut eigenen Angaben mit ausreichendem Abstand dahinter und wartete ab, bis die Fahrradfahrer sie an einer geeigneten Stelle vorbeiließen.

Da sie wusste, dass sie den Feldweg ordnungswidrig benutzte, hielt sie an und wollte sich bei dem Vater der Familie entschuldigen.

Der reagierte jedoch völlig anders als erwartet. Er schrie die Autofahrerin an und beleidigte sie. Dann beugte er sich durch das offene Fenster der Beifahrerseite in das Innere des Toyota und zog den Zündschlüssel ab, um ihn in den dortigen Bach zu werfen. Dann fuhr die Familie weiter.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.03.2020