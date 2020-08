Ausstellung ist Publikumsmagnet

Künzelsau.Ronja Otter aus Basel war am Freitag die 10 000. Besucherin der Ausstellung „Weitblick. Reinhold Würth und seine Kunst“ im Museum Würth 2 im Carmen Würth Forum in Künzelsau, die sie sich gemeinsam mit Iris Kinzebach und Stefan Otter bei einem Tagesausflug auf dem Weg nach Schloß Stetten ansah. Nur sechs Wochen nach Eröffnung erweist sich das von David Chipperfield Architects entworfene neue Haus damit als Publikumsmagnet. Die Schau zeigt 200 Meisterwerke moderner und zeitgenössischer Kunst von Max Beckmann, Pablo Picasso, Ernst Ludwig Kirchner, von Georg Baselitz, David Hockney, Anish Kapoor, Anselm Kiefer und vielen mehr. Sie erzählt auch von den persönlichen Vorlieben des Sammlers, der in 50 Jahren eine der bedeutendsten Kunstsammlungen Europas geformt hat.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020