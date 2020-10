Außenbereich neu gestaltet

Heilbronn.Am Zukunftsbahnhof Heilbronn hat die Deutsche Bahn (DB) den Außenbereich für Reisende und Besucher neu gestaltet. Ab sofort können Kinder die Wartezeit bis zur Zugabfahrt an Spielgeräten verbringen. An diesem Bahnhof entsteht so ein modernes Umfeld, in dem sich jeder Gast willkommen fühlen soll. Seit Sommer verfügt der Zukunftsbahnhof bereits über digitale Angebote und einen neuen Wartebereich. Dazu gehören neue Loungemöbel für einen komfortablen Aufenthalt inklusive Lademöglichkeiten für Mobiltelefone und Notebooks, kostenloses Wlan und ein Monitor, der beispielsweise mit Denksportaufgaben bespielt wird. Vor dem Bahnhof befindet sich außerdem eine Fahrrad-Service-Station, an der Radfahrer Reifen aufpumpen oder kleinere Reparaturen vornehmen können. Wie alle Zukunftsbahnhöfe wird auch der Heilbronner Bahnhof mit 100 Prozent Ökostrom betrieben. Insgesamt investiert die DB knapp eine Million Euro in den Bahnhof Heilbronn. Zwei von bundesweit 16 Zukunftsbahnhöfen gibt es in Baden-Württemberg: Heilbronn und Renningen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.10.2020