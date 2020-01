Arbeitslosenzahl im Januar gestiegen

Odenwald-Tauber.Im Januar ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim gestiegen. Insgesamt sind 10 473 Menschen arbeitslos gemeldet.

Das sind 1175 Arbeitslose (Plus 12,6 Prozent) mehr als im Vormonat, 924 mehr als im Januar 2019 (Plus 9,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote ist um 0,4 Prozent auf 3,1 Prozent gestiegen. In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote 3,5 Prozent.

Anstieg „ganz normal“

„Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Januar ist ganz normal. Auslaufende befristete Arbeitsverhältnisse, Kündigungen zum Jahresende und saisonale Gründe schlagen sich am Anfang des Jahres regelmäßig in der Statistik nieder“, so Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Käppel weiter: „Doch auch die wirtschaftliche Eintrübung ist zu spüren. Die Arbeitgeber sind zurückhaltender, wenn es darum geht, Beschäftigungsverhältnisse zu verlängern oder die bestehende Personaldecke aufzustocken. Das trifft vor allem Menschen ohne verwertbare Ausbildung oder mit unzulänglichen Deutschkenntnissen“.

Gut qualifizierte Fachkräfte dagegen sind weiter gesucht und werden auch bei nicht so guter Auftragslage, wenn irgendwie machbar, in der Firma gehalten.

Fachkräfte dringend gesucht heißt es weiter zum Beispiel im Handwerk, im Pflege- und Gesundheitswesen, im Handel und im Gastronomiebereich.

Die sinkende Einstellungsbereitschaft zeigt sich am gesunkenen Stellenzugang.

Im Januar wurden 955 neue Stellen gemeldet, 267 weniger als im Vormonat (Minus 21,8 Prozent), 559 (Minus 36,9 Prozent) weniger als im Januar 2019.

Insgesamt waren 5310 offene Stellen gemeldet, 49 mehr (Plus 0,9 Prozent) als im Vormonat, 2395 (Minus 31,1 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat.

Main-Tauber-Kreis

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,1 Prozent (Vormonat 2,7 Prozent).

Im Januar waren 2400 Menschen arbeitslos gemeldet, 333 oder 16,1 Prozent mehr als im Vormonat und 259 (12,1 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. 875 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 540 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 271 Stellen gemeldet (Januar 2019: 501).

Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1580; 42,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Neckar-Odenwald-Kreis

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,5 Prozent (Vormonat 3,2 Prozent). Im Januar waren 2847 Menschen arbeitslos gemeldet, 275 oder 10,7 Prozent mehr als im Vormonat, 255 (9,8 Prozent) mehr als im Januar 2019.

778 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 507 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 104 Stellenangebote gemeldet (Januar 2019: 253). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 763; 39,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Die Eckwerte nach Rechtskreisen

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung (Rechtskreis SGB II) 4166 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis SGB III) 6307. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung (SGB II) am gesamten Bestand beträgt 39,8 Prozent.

Von den 3477 Arbeitslosen im Landkreis Schwäbisch Hall wurden 1438 Arbeitslose vom Jobcenter Schwäbisch Hall betreut (Dezember 2019: 1324).

Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Haller Landkreis betreuten 2039 Arbeitslose (Dezember 2019: 1757).

Von den 1749 Arbeitslosen im Hohenlohekreis wurden 671 vom Jobcenter Hohenlohekreis betreut (im Dezember 2019 waren es 619).

Die Arbeitsagentur im Hohenlohekreis betreute 1078 Arbeitslose (Dezember 2019: 959).

Von den 2400 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 896 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (im Dezember 2019 waren es 847).

Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis betreuten 1504 Arbeitslose registriert (Dezember 2019: 1220).

Von den 2847 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1161 vom Jobcenter Neckar-Odenwald betreut (im Dezember 2019 waren es 1112).

Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1686 Arbeitslose (Dezember 2019: 1460). aat

