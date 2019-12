Akrobatik und Unterhaltung mit Kulinarik kredenzt

Heilbronn.Pünktlich in der Vorweihnachtszeit hat der Radio Ton Gourmet Palast die Flügeltüren des glamourösen Spiegelzelts geöffnet und eine spektakuläre Premiere gefeiert. Die neue Spielzeit läuft bis zum 12. Januar 2020. Gemeinsam sorgen die regionalen Sterneköche Hans-Harald Reber (Reber’s Pflug in Schwäbisch Hall), Thomas Wolf (Landhaus Wolf – Restaurant Eisenbahn in Schwäbisch Hall), Jürgen Koch (Laurentius in Weikersheim) und Benjamin Maerz (Restaurant Maerz und Hotel Rose in Bietigheim-Bissingen) für das kulinarisches Wohlergehen und begeistern die Besucher mit einem Vier-Gänge Gourmet Menü. Neben der exquisiten Kulinarik durften sich die Gäste auf ein tolles Showensemble freuen. Durch den Abend begleitet Jeton. Mit viel Witz und Charme sorgt der Gentleman-Jongleur für viele schmunzelnde Gesichter. Der weltbeste Akrobat Kai Hou fasziniert mit seiner Performance, und die Vegas Showgirls verzaubern mit ihren knappen, aber glamourösen Kostümen nicht nur die männlichen Besucher. Fannie Willkens sorgt mit ihrer gefühlvollen Powerstimme für viele Gänsehautmomente, während Andrew O Ryon die Besucherin seine Welt der Illusionen entführt. In Kooperation mit Ralph Sun, dem künstlerischen Leiter des Friedrichsbau Varieté in Stuttgart, entstand ein in der Form noch nie dagewesenes Programm. Die Show ist spektakulärer denn je, heißt es abschließend in einem Bericht des Veranstalters. Bild: Gourmet Palast

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019