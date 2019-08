Acht Verletzte nach Verkehrsunfall

Künzelsau.Auf der B19 kam es am Freitag, gegen 23.40 Uhr, im Bereich Künzelsau es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw mit insgesamt acht Verletzten. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam der 28-jährige Fahrer eines Opel Astra in einer langgezogenen Rechtskurve Richtung Belsenberg nach links auf die Gegenspur und kollidierte hierbei mit dem entgegen kommenden Ford Tourneo eines 56-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils vier Personen besetzt. Alle Insassen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, konnten das Krankenhaus jedoch in der Nacht wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden im Gesamtwert von 26 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019