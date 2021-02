83-Jährige klettert aus Autofenster

Weinsberg.Eine 83-Jährige hat sich am Mittwochmittag selbst aus ihrem verunglückten Auto befreit, indem sie aus dem Autofenster kletterte.

Die Frau fuhr war gegen 12 Uhr in ihrem Smart von Ellhofen in Richtung Weinsberg-Grantschen gefahren. Kurz vor dem Ortseingang von Grantschen kam die Seniorin in einer Linkskurve leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr hier einen Randstein.

Wohl vor Schreck, so vermutet die Polizei, lenkte die Frau ihren Wagen dann stark nach links und kam auf der anderen Seite von der Straße ab. Hier fuhr sie zunächst gegen ein Verkehrsschild und dann in einen Graben, wo das Auto schließlich zum Stillstand kam.

Nur leicht verletzt

Weil der Wagen so ungeschickt am Hang stand, konnte die Frau die Fahrertüre nicht öffnen um selbstständig auszusteigen. Die Seniorin konnte sich jedoch noch bevor die zur Rettung alarmierte Feuerwehr eingetroffen war, selbstständig befreien, indem sie über ein hinteres Fenster aus dem Wagen kletterte. Die glücklicherweise nur leicht verletzte 83-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Daran entstanden Schäden in Höhe von rund 7000 Euro. pol

