71-Jähriger hatte Glück im Unglück

Bad Rappenau.Glück im Unglück hatte ein 71-Jähriger am Samstag bei einem Unfall auf der Autobahn 6. Der Mann war gegen 7.30 Uhr mit seinem VW bei Bad Rappenau unterwegs. Im dortigen Baustellenbereich geriet der Pkw aus bislang unbekannten Gründen nach links. Der VW prallte gegen die Betonleitwand, geriet wieder nach rechts in Richtung Fahrbahnmitte und kollidierte mit einem dort fahrenden Sattelzug. Danach driftete das Fahrzeug hinter dem Lkw weiter nach rechts ab und prallte auch hier gegen die Betonleitwand, wobei der rechte Vorderreifen des VW abgerissen wurde. Das Auto wurde auf die Seite geschleudert und blieb liegen. Der Mann konnte sich nach dem Unfall selbständig aus dem Wrack befreien. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von zirka 10 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020