62-Jähriger stirbt bei Unfall zwischen Neuenstadt und Züttlingen

Neuenstadt.Noch an der Unfallstelle starb ein 62-jähriger Autofahrer nach einem Unfall

am Mittwochnachmittag auf der Landstraße zwischen Züttlingen und Neuenstadt. Der

Mann war mit seinem Toyota in südliche Richtung unterwegs und kam in Höhe des

Hösselinshofs nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich

mehrfach und der Fahrer wurde aus dem Kleinwagen geschleudert. Umgehend

eingeleitete Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. An dem

Toyota entstand Totalschaden. Die Landstraße war für die Dauer der

Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn bis gegen 17.30 Uhr voll gesperrt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020