45 000 Euro Sachschaden

Heilbronn/Bretzfeld.Sowohl in Heilbronn als auch in Bretzfeld kam es bereits am Freitag, 18. Dezember, zu Geldübergaben an Trickbetrüger, wie die Polizei jetzt mitteilte.

In Heilbronn meldete sich eine angebliche Enkelin gegen 10 Uhr bei einer 79-Jährigen Dame und gab an, dass sie dringend Bargeld benötige, um einen Unfallschaden zu bezahlen, den ihre Mutter, die Tochter der Seniorin, verursacht habe. Wenn das Geld nicht sofort bezahlt werden könne, würde diese den Führerschein verlieren. Dermaßen unter Druck gesetzt, stellte die 79-Jährige einen fünfstelligen Bargeldbetrag bereit, das zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr von einem bislang Unbekannten abgeholt wurde, der als angeblicher Mitarbeiter einer Bank angekündigt war. Als die angeblich verunfallte Mutter kurze Zeit später bei der 79-Jährigen eintraf, flog der Betrug auf.

Kurze Zeit später rief ein männlicher Unbekannter bei einer 89-jährigen Frau aus Bretzfeld an, gab sich als deren Enkel aus und behauptete, in einen Unfall verwickelt zu sein, weshalb er dringend Geld benötige. Die Seniorin übergab gegen 14.15 Uhr ebenfalls einen fünfstelligen Betrag an einen jungen Mann.

In beiden Fällen wurde der Geldabholer als männlich, etwa 30 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Jacke mit Fellkragen und dunkler Hose und normaler Figur beschrieben. Ein Tatzusammenhang kann daher nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 45 000 Euro. pol

