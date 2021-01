42-Jährigen mit Messer verletzt

Heilbronn.Ein 42-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag einen Messerschnitt in den Hals überlebt. Der Mann hatte den Tag gemeinsam mit einem 65-Jährigen in einer Heilbronner Obdachlosenunterkunft verbracht und mit ihm Alkohol konsumiert.

Später verletzte der Ältere den schlafenden 42-Jährigen mit einem Messer am Hals. Dem nicht lebensgefährlich Verletzten und einem weiteren Zimmergenossen gelang es, den Angreifer zu entwaffnen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der 65-Jährige konnte ohne Gegenwehr festgenommen werden. Er wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht in Heilbronn vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 65-Jährige wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht.

