38-Jährigen fast tot geschlagen

Heilbronn.Schwerste Verletzungen erlitt ein 38-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Donnerstag in der Innenstadt. Der Iraner saß mit einem Bekannten in der Fleiner Straße und konsumierte Alkohol. Als ein 20-Jähriger mit seinem Fahrrad direkt vor dem Duo anhielt, um zu telefonieren, forderten sie ihn auf, weiterzufahren. Als sich der Nigerianer weigerte, wollte ihn der Iraner wegschieben. Der 20-Jährige schlug seinem Widersacher daraufhin mit so großer Wucht an den Kopf, dass dieser zusammenbrach und bewusstlos liegen blieb. Der 38-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wo schwerste Verletzungen diagnostiziert wurden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019