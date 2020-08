36-Jähriger gibt Rätsel auf

Pfaffenhofen.Nachdem sich der Verdacht eines Unglücksfalls am Badesee bei Pfaffenhofen (Landkreis Heilbronn) nicht bestätigt hat, gibt es immer noch Rätselraten über die Umstände. Ein 36-jähriger Mann war in der Nacht zum Sonntag als vermisst gemeldet worden. Seine Kleidung war am Seeufer entdeckt worden (wir berichteten). Der Mann macht bislang keinerlei Angaben. Die Polizei geht davon aus, dass er in der Nacht im See baden ging und danach seine persönlichen Gegenstände nicht mehr fand. Daraufhin entfernte er sich in unbekannte Richtung vom See. Wo er sich in der Nacht aufgehalten hat, ist bis jetzt unklar. Der Mann wurde im Rahmen der großangelegten Suchmaßnahmen entdeckt, als er radfahrend zum See zurückkehrte, um vermutlich seine Sachen zu suchen. Die Kräfte der Rettungshundestaffel sahen ihn und meldeten ihn der Polizei. Wie sich herausstellte, stand der Gesuchte unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Aus diesem Grund wurden eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angefertigt. Bei der Suchaktion am Morgen waren insgesamt zwei Boote, sechs Fahrzeuge und 16 Mann inklusive Taucher der Feuerwehr vor Ort. Die Rettungshundestaffel Unterland war mit insgesamt 22 Personen und acht Hunden eingesetzt.

